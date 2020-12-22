Iğdır'da temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

İHA

Iğdır'da temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri su tahliye kanalı içine atılan evsel ve hayvansal atıkları temizliyor.
Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği koordinesinde Özgür Mahallesindeki su tahliye kanalı içerisine atılan evsel ve hayvansal atıklara karşı iş makinaları ve temizlik personelleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 kilometrelik kanal hattı boyunca çalışmalarını iki gündür aralıksız sürdüren ekipler, 50 kamyonun üzerinde çöp temizliği yaptı. Kanal hattı boyunca çift yönlü olarak yürütülen temizlik çalışması hat çöpten tamamen arındırılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Sarıibrahim Sarıkamış şehitleri için mesaj yayınladı
YEREL HABERLER Vali Sarıibrahim Sarıkamış şehitleri için mesaj ...
Kız kardeşiyle tartışan ağabey annesini bıçakladı
YEREL HABERLER Kız kardeşiyle tartışan ağabey annesini bıçakladı
Arkadaşıyla mesajlaşan kardeşine kızdı, salladığı bıçakla yaralanan annesi öldü
YEREL HABERLER Arkadaşıyla mesajlaşan kardeşine kızdı, salladığı ...
ASİMDER’den Başkan Güzelkaya’ya ziyaret
YEREL HABERLER ASİMDER’den Başkan Güzelkaya’ya ziyaret
Iğdır’da “Çat Kapı” korana virüs denetimi
YEREL HABERLER Iğdır’da “Çat Kapı” korana virüs denetimi
TADDEF’ten CHP İl Başkanına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER TADDEF’ten CHP İl Başkanına teşekkür belgesi
Iğdır’da bozuk parke taşları onarılıyor
YEREL HABERLER Iğdır’da bozuk parke taşları onarılıyor
Iğdır'da mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Iğdır'da mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı Dağı görüntüsü ile hayran bıraktı
YEREL HABERLER Ağrı Dağı görüntüsü ile hayran bıraktı
Iğdır'da gıda denetimi
YEREL HABERLER Iğdır'da gıda denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X