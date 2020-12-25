Maskesiz düğün sosyal medyada yer alınca Jandarma baskın yaptı



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)Iğdır'ın merkez Karakuyu köyünde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan yapılan bir düğünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Jandarma ekipleri koronavirüs yasaklarını ihlal edenleri belirleyip haklarında idari soruşturma başlattı.

25 Aralık günü Iğdır'a 7 kilometre uzaklıktaki 550 hane, 4 bin nüfuslu Karakuyu köyünde sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadan yapılan bir düğünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Jandarma soruşturma başlattı. Sosyal mesafe ile maske kuralına dikkat etmeyen çok sayıda kişinin el ele halay çektiği düğünün görüntüleri vatandaşlar ile davetlilerin tepkisini çekti. Koronavirüsle mücadele önlemlerine uyulmadan yapılan düğünün görüntülerini çekip sosyal medyaya yükleyen bir davetli aynı zamanda şu ifadeleri kullanıyor: "Birisi polisi arasın. İnsan hakkına giriyorsunuz. Hepsi virüs olacak. Sonra virüs neden bitmiyor? Al işte kayıt". Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Jandarma ekipleri düğünde sosyal mesafe ile maske kuralına uymayan davetlileri tek tek tespit ederek idari soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-12-25 15:50:42



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