Kısıtlamada parka çıkan çocuklar, kedi ve tavşanlarına hava aldırdı



Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evde besledikleri kedi ve tavşanla parka giden 3 çocuk, hem eğlendi hem de hayvanlarına hava aldırdı.

Güneşli havada evde oturmaktan sıkılan Muhammet Ali Tuncer (6), Muhammet Aksoy (7) ve Cevriye Candır (11) oyuncakları ile birlikte besledikleri kedi ile tavşanı alarak evlerinin hemen karşısındaki Haydar Aliyev Parkı'na gitti. Burada hayvanlarıyla oynayan çocuklardan Cevriye Candır, "Evimiz buraya yakın. Kedi ve tavşanımızı hava aldırmak için parka getirdik. Açık hava hem onlara hem de bize iyi geldi. Havada çok güzel olduğu için üşümedik" diye konuştu.

Ailelerinin balkondan izlediği çocuklar yaklaşık 30 dakika kedi ve tavşanları ile parkta kaldıktan sonra tekrar evlerine geri döndü.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-12-27 11:27:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.