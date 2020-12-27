Iğdır merkezde yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkezde bir vatandaş tarafından yaralı bir atmaca bulundu. Bulunan atmaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler atmacayı teslim alarak tedavi altına aldı. Yaralı atmacanın tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.