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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyde yaşayan çocukların drone uçurma sevinci

İHA

Köyde yaşayan çocukların drone uçurma sevinci

Binlerce takipçisi olan Sosyal Medya Fenomeni ve Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, başlatmış olduğu Sosyal Sorumluluk Projesi ile köylerde yaşayan çocukların yüreğine dokunuyor.
Iğdır Merkez Alibeyköy’de yaşayan çocukların ilk kez drone ile tanışması görülmeye değerdi. Zorlu kış şartlarına rağmen Iğdır’ın yüksek kesimlerinde bulunan dağ köylerine çıkan Mehmet Özcan, hayata geçirdiği Sosyal Sorumluluk Projesi ile çocukların yaşamlarında ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşattı. Köyde yaşayan çocukları mutlu etmek için drone eğitimi vermeye karar veren Özcan, takipçilerinin gönderdiği diş macunu, diş fırçası ve oyuncakları da çocuklara ulaştırdı. Hediye dolusu koliler ile köye giden Özcan'ı gören çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ise çok memnun oldu. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında verilen eğitime, çocuklar maske takarak katıldı. Proje kapsamında, çocuklara drone hakkında teorik ve teknik bilgiler verildi.
Çocukların uygulamalı olarak drone kullanımını öğreneceğini ifade eden Mehmet Özcan, “Köyde yaşayan çocuklara drone anlatmak ve tanıtmak istedim. Boş zamanlarımı köydeki çocuklarla geçiriyorum. Şu ana kadar 2 bin 500 çocuğa ulaştım. Onlara teknolojiyi anlatıp tanımalarını istiyorum. Türkiye’de birçok Sosyal Sorumluluk Projesine imza attım. Takipçilerimden gelen bazı hediyeleri çocuklara ulaştırıyorum” dedi.

“Bu tür projelere çok önem veriyorum”
Sosyal Sorumluluk Projelerine çok önem verdiğini belirte Özcan, “Çocuklara drone eğitimi verdikten sonra, getirdiğim hediyeleri çocuklara dağıtıyorum. Drone gördükleri için sevinen çocuklar çok mutlu oluyor. Bu durum beni ve takipçilerimi de mutlu ediyor. Genelde uzak dağ köylerini seçiyoruz. Bazen kardan dolayı kapalı olan köy yollarının açılması için ekiplerden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu çocuklar bizim yarınımız”
Çocukların mutlu olması için bütün imkanlarını sunduğunu belirten Özcan, “Bu çocuklara sahip çıkmamız lazım. Bu çocuklar bizim yarınlarımız ve onların mutlu olması lazım. Kış aylarında ulaşım çok zor olduğu için onlar şehre gelemiyor ama, biz gittiğimiz zaman çok mutlu oluyor. Çocukların bu işi öğrenmesi bana yeter. Onların bir yere gelmesi beni çok mutlu eder. Beni takip eden ve destek veren insanları da çok mutlu eder. Bu konuda her hangi bir maddi beklentim yok. Amacım, çocukların kendilerini yalnız hissetmemesi ve dağ köylerine bile insanların gidip onları mutlu edeceğini düşünmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.
Drone uçurarak ilk deneyimini yaşayan minik Zeynep ise, “Drone uçurmanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Mehmet hoca, bu zorlu kış aylarında bile buraya kadar gelip bizi sevindiriyor. Onu görünce hepimiz çok mutlu oluyoruz. Gelirken yanında getirdiği hediye ve bazı ikramlar içinde kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada yalnız bırakmadığı ve yanımıza geldiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Mehmet Özcan'ın en büyük hedefi ise Iğdır’da bulunan köylerde yaşayan 10 bin çocuğa ulaşarak drone eğitimi vermek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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