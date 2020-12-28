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ASİMDER Başkanı Gülbey: “Karabağ Ermenileri Rusya vatandaşı oluyor”

İHA

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Karabağ Ermenileri Rusya vatandaşı oluyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Rusya’ın Gürcistan Abhazya ve Osetya’da oynadığı oyunu Dağlık Karabağ bölgesinde savaştan sonra Rusya Barış Gücü güvencesi altında yaşayan Ermenilere Rusya Vatandaşlığı vermeye hazırlandığını iddia etti. 
Gürcistan Abhazya ve Osetya’da yaşayanları Rusya vatandaşı yaparak Rusya’nın bölgede hak sahipliği iddia ederek bölgeyi işgal ettiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Rusya’nın eski SSCB’liği üyesi olan ülkelerin vatandaşlarının tekrardan Rusya vatandaşı olabileceği yönde yasa çıkarttı. Bu yasa karşı Azerbaycan diğer ülkelerden farklı tedbir alarak çifte vatandaşlık yasasını yürürlükten kaldırdı. Ancak, Ermenistan vatandaşları 2011 ile 2016 yıllarında Rusya vatandaşlığına geçen Ermenistan vatandaşlarının sayısı 79 bin 428, 2018 tarihinde 17 bin Ermenistan vatandaşı Rusya Vatandaşlığına geçti. Şimdi ise Rusya Dağlık Karabağ bölgesine ateşkes antlaşmasından sonra getirdiği 37 bin Ermenistan vatandaşını yerleştirdi. Bu Ermenistan vatandaşları ve Dağlık Karabağ’da yaşamaya devam eden Ermenilerde dahil hepsine Rusya vatandaşlığı verme hazırlanıyor” dedi.  
Dağlık Karbağ ne Abhazya ve Osetya nede Azerbaycan Gürcistan olmadığını söyleyen Gülbey, “Rusya işgal edeceği veya gidip yerleşeceği bölgelerde yaşayan vatandaşları önce kendi vatandaşlığına alıyor sonra da vatandaşlarımı korumaya geliyorum diyerek bölgeye asker gönderiyor. Bu gizli plan düşüncesine düşünce aşamasında müdahale etmek gerekiyor. Yoksa bölgede sancılar ve planlar bitmeyecektir. Rusya Barış Gücünün kontrolünde bulunan bölgelerden halen Azerbaycan askerlerine ateş açılıp şehit ediliyorlar. Rusya barış gücü altında bölgeye gelerek Ermenileri örgütleyip Ermeni komiteleri kurup bölgede çatışmanın devam ettirip bundan da beslenmek istemektedir. Karabağ bölgesine Türk askeride gelip yerleşecek, bu tehlikeli plan hakkında Rusya uyarılmalı ve sonlandırması istenilmelidir” şeklinde konuştu.

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