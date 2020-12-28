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Iğdır’da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği

İHA

Iğdır’da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği

Iğdır’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri yapıldı.
Dünya genelinde kadınlara yönelik uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Iğdır’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik hazırlanan el broşürlerini esnaf ve vatandaşlara dağıttı. Vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sıfır tolerans ilkesi ile yaklaşım sergilemeye davet eden Cankatar, toplumda hiçbir canlıya karşı şiddetin asla tasvip edilemez olduğunu, ifade etti.
Iğdır Valiliği önünde kurulan stantta yetkililer, vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıp, uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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