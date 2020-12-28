Yavru köpekler donmaktan son anda kurtarıldı

Iğdır’da bir vatandaşın dikkati sayesinde 6 köpek yavrusu donmaktan son anda kurtarıldı.

Iğdır’da bir vatandaş evinin yakınında bulunan dere kenarında terk edilmiş vaziyette soğuktan donmak üzere olan 6 köpek yavrusu buldu. Henüz 6 aylık ve donmak üzere olan köpek yavrularını Iğdır Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Bakımları yapılmak üzere hemen tedavi altına alınan yavru köpekler muayeneden geçirildi. Barınakta bulunan başka bir anne köpek, bulunan yavru köpekleri sahiplenerek kendi yavruları ile birlikte emzirdi. Yavru köpeklerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Iğdır Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Serdar Akuş, “Akşam saatlerinde bir vatandaşımız derede 6 yavru köpek bulduğunu bildirdi. Bizde yavru köpekleri acilen bize ulaştırmasını istedik. Yavru köpekler geldiklerinde soğuktan çok etkilenmişlerdi. Muayenelerini yaptık ve barınağımızda yeni doğum yapmış iki yavrulu bir süt annesi vardı. Bizde bu anneyi süt anne olarak denedik ve onda da başarılı olduk. Yavrularımızın sağlık durumu gayet iyi bakımlarını da iyi bir şekilde yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.