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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ünsal, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığınca madalya ile ödüllendirildi

İHA

Serdar Ünsal, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığınca madalya ile ödüllendirildi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevîn talimatı ile Diaspora bakanlığınca madalya ile ödüllendirildi. Ünsal, “Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Diasporası ile Çalışma Komitesi, Diaspora Bakanlığı Cumartesi günü yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 5 saatten fazla süren büyük bir dayanışma konferansı gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez “Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü” vesilesiyle Azerbaycan’a önemli katkılar sağlayan onlarca diaspora aktivisti, dernek başkanı madalya ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Madalya ve teşekkür belgesi alanlara Diaspora'nın Azerbaycan ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, Azerbaycan hakkında uluslararası arenada objektif bilgilerin yaygınlaştırılması, Azerbaycan dili ve kültürünün yurtdışında tanıtılması, Ermeni yalanlarını ve Ermenilerin saldırgan bir millet olduğunu kamuoyuna anlatılması ve Azerbaycan'ın uluslararası arenada ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesindeki rolü nedeniyle madalya verildi” dedi
Ödüllendirilen diasporacıların arasında bulunan Serdar Ünsal, “Azerbaycan, benim ilkokulda, ortaokulda ,vazgeçemediğim sevdam ,Lisede, Üniversitede ruhuma işleyen aşkımdı. Her alanda “Esir Azerbaycan'a Hürriyet” diye haykırdığım sevgilimdi. 1990 yılından sonrada bağımsızlığa giden yolda her şeyimizdi. 20 Yanvar da gözyaşım, Karabağın işgalindeyse yürek ağrım Kerbela’mdı. Şimdiyse gururumuzdur. Mutluluğumuzdur. Karabağ’da kahramanlık destanı yazan sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’i her türlü desteği veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Azerbaycan ordusunu canı gönülden kutluyor, nice kahramanlıklarla dolu zaferler diliyorum. Sağolsunlar Diaspora bakanlığımız Cumhurbaşkanımız bizi de madalyaya layık görmüşler. Sorumluluğumuz daha çok artmıştır. layık olmak için daha çok Azerbaycan'ın sesi olacağım. Türkiye ve Azerbaycan’ı karşılıksız sevmeye, hizmet etmeye devam edeceğim. Madalya ve teşekkür belgesi alan diaspora gönüllülerini tebrik ediyorum. Karabağ şehitlerine Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu
Cumhurbaşkanlığı madalyası Serdar Ünsal’a Kars Başkonsolosluğu tarafından ileriki günlerde taktim edilecek.

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