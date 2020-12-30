Iğdır'da çiftçilere Baklagil tohumu dağıtıldı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tuzluca ilçesinde bulunan çiftçilere baklagil tohumu dağıtıldı.

Tuzluca İlçesinde yetiştiriciliği yoğun olarak yapılan baklagil tohumunun çiftçilere dağıtımı yapıldı. Bakanlık tarafından yüzde 75’i hibe destekli 81 dönümlük alana ekilecek baklagil tohumu 16 çiftçiye dağıtıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Tohum dağıtım projemiz Tuzluca İlçemizdeki çiftçilerimizden alınan talepler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli geçirecekleri yeni bir yıl ve yeni bir sezon diliyorum” dedi.

Programa, İl Müdürü Özkan Yolcu ve Tuzluca Ziraat Odası Başkanı Mehmet Öner, İlçe Müdürü Kemal Birge katıldı.



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