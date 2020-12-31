Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)IĞDIR Askerlik Şubesi Başkanlığı binasının bacasında yangın çıktı. Çalışanların tahliye edildiği binadaki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, Şube Sokak´taki Iğdır Askerlik Şubesi Başkanlığı binasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Binanın kalorifer bacasından dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kalorifer bacasında başlayan ve binanın içine de sıçrayan yangında çalışanlar tahliye edildi. Olay yerine 2 itfaiye aracıyla sevk edilen ekiplerin, çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Tedbir amaçlı sokağı, trafiğe kapatan polis ekipleri soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2020-12-31 12:44:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.