Askerlik şubesinde çıkan yangın korkuttu

Iğdır merkez Şube Sokak'ta bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığının kalorifer dairesinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Iğdır merkez Şube Sokakta bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığının kalorifer dairesinde meydana geldi. Binanın kalorifer bacasından yoğun bir şekilde duman yükselmesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.