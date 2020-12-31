Köpek dövüşü yaptıran 2 şahsa ceza yağdı

Iğdır’da köpek dövüşü yaptıran ve sosyal medya üzerinden paylaşan 2 şahsa 9 bin 554 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da köpek dövüşü yaptıran ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 2 kişi belirlendi. Şahısların adres tespiti için Iğdır Valiliği çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu adres tespiti yapılarak 2 şahsa ulaşıldı. Köpek dövüştürdüğü için şahıslara toplam 9 bin 554 TL idari para cezası kesildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.