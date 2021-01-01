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Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

İHA

Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

Iğdır’da kaçak avcılık yapan ve sosyal medya üzerinden paylaşan 3 şahsa 46 bin 361 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da kaçak avcılık yapan ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 3 şahıs belirlendi. Şahısların adres tespiti için Iğdır Valiliği çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu adres tespiti yapılarak 3 şahsa ulaşıldı. Kaçak avcılık yaptıkları için şahıslara 5 bin 981 TL idari, 40 bin 380 TL tazminat olmak üzere toplam 46 bin 361 TL para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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