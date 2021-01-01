Vali Sarıibrahim'in "Yeni Yıl" mesajı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim yayınladığı mesajında, “Değerli hemşehrilerim, Ülkece ve dünyaca zorlu günlerden geçtik. Yaşam tarzımızı değiştirdik. Sağlık için gerektiğinde vazgeçmeyi bildik. Yakınlarımızı ve sevdiklerimizi kaybettik, onlardan ayrı kaldık. Tüm bunların yanında; Devlet ve millet olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik. Acılarımızı birlikte paylaştık, yaralarımızı birlikte sardık. Hayatımızdaki birçok şey eksik kalsa da yine de mücadeleden vazgeçmedik. Devletimiz ve milletimizin refahı için yorulmadan çaba gösterdik. Kıymetli hemşehrilerim, Geçmiş, ömürden bir yıl almış olsa da gelecek de umut dolu günlere kapı açacaktır. Bir olacağız, diri olacağız. Bu zorlu günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. 2020’yi geride bırakıp yeni umutlarla, güzel günlerle 2021’i karşılayacağız. Ülkemiz ve milletimizin özlemini duyduğu günler için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum” denildi.



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