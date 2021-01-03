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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Iğdır'da sis bulutu içinde kaybolan kent merkezi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Iğdır’da sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, kent merkezinde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis, kent merkezini etkisi altına alarak görsel şölen yaşattı. Kış aylarının gelmesi ile birlikte kent merkezini etkisi altına alan yoğun sis, ağaç ve çiçeklerde oluşturduğu kırağı ile adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Merkezde bulunan Ulu Cami sis bulutu içinde kalarak görüntüsü ile görsel şölen yaşattı.
Şehir merkezi sis bulutu içinde kaybolurken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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