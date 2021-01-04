ASİMDER Başkanı Gülbey: “Ermeniler 3. Karabağ savaşına hazırlanıyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenilerin Dağlık Karabağ’da yaşadıkları ve Rusya Barış Gücünü kontrolünde bulunan askeri mevzileri güçlendirme ve yenileme hazırlığı yapmaları aynı zamanda Rusya’nın bölgeye 50 ila 70 bin arasında Ermenistan vatandaşı getirerek Hankendi’ne yerleştirmesinin 3. Karabağ savaşının hazırlığı olduğunu iddia etti.

Akdere, Askeran, Hocavend ve Hadrut bölgesinde halen eli silahlı 5 veya 7 bin Ermeni terörist gruplarının bulunduğunu söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Dağlık Karabağ ateşkes antlaşması sonrası terör eylemleri yapma kabiliyetine sahip 5 ila 7 bin Ermeni vatandaşını Rusya desteği ve izinliyle Dağlık Karabağ’a getirilmiştir. Bu terör gruplarının silahlı eğitimleri için ‘Güvenlik Konseyi’ isimli bir askeri oluşum yaparak başına da Hocalı soykırımını yapan Ermenistanlı Vitali Balasanyan’ı başkan olarak atamıştır. Rusya Bölgede yaptığı yerleştirme politikası ve Ermeniler için oluşturduğu Güvenlik Konseyi Başkanlığı ile ne yapmak peşindedir. Sözde Karabağ Ermeni Cumhuriyeti Başkanı Arayik Harutyunyan’ın halen Karabağ’da ne işi var ve askeri mevzileri rahatça gezinip emirler verip savunma değerlendirmeleri yapabiliyor. Tüm bu duyum ve tespitlerimiz aklımıza bunu getiriyor Ermeniler Mart veya Nisan ayında 3. Dağlık Karabağ savaşına mı hazırlanıyor” dedi.

ASİMDER Dış Türklerden Sorumlu Bölüm Başkanı Emekli Albay Akif Qasımov ise,”Dünya’da silah gelirinden sonraki en büyük gelir madden geliridir. Onun için Rusya ve Fransa’nın Karabağ’daki altın madenlerini hiçbir zaman bırakma taraftarı olmadıklarını ve geri alma planları bulunmaktadır. Ermenistan’ın geliri Karabağ’daki uyuşturucu ve altın maddeleri ile sağlıyordu. Rus Barış Gücü kontrolünde yaşayan Ermeniler Rusya, İran ve Fransa gıda yardımı ediyor. Bunun için eski gelir kaynakların tekrar elde etmek için Ermeniler savaş başlatabilirler” şeklinde konuştu.

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