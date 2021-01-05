Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu



Cihan KÜÇÜKARAS/TUZLUCA (Iğdır), (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katı, yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası evlerine giren Hanımzer (68) ve Hüseyin Dumrul (90) çifti yanan evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Giyecek ve yiyecek hiçbir şeyleri kalmayan Dumrul çifti, yakınları tarafından köye götürüldü. Hanımzer Dumrul, "Yaşadığımıza sevinemedik. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

Tuzluca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde Hanımzer ve Hüseyin Dumrul çiftinin yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında 3 Ocak akşamı yangın çıktı. Komşularının uyarısıyla evden çıkan çift, canlarını son anda kurtardı. İhbar üzerine bölgeye Tuzluca ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kontrol altına alınamayınca takviye olarak Iğdır Belediyesi´nden ekip istendi. Yangın, itfaiyenin yoğun çalışmasıyla güçlükle söndürüldü. Yangında çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi.

`ALLAH ÖYLE BİR ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN´

Yanan evde yaşayan 3 çocuk sahibi HanımzerHüseyin Dumrul çifti, yakınlarınca Kars'ın Digor ilçesindeki Halıkışla köyüne götürüldü. Polis merkezinde ifade veren çift daha sonra yanan evlerine bakmaya geldi. Çift, evlerinin durumunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Hanımzer Dumrul, "Yatmak üzereydik. O sırada evimizin kapısı çaldı. Açtığımda komşular, 'Eviniz yanıyor, çabuk çıkın' dediler. Ben hemen koşup odada oturan eşime haber verdim. Bir anda alevlerin içinde kaldık. Bastığımız yerler yanıyordu. Benim de ayaklarım hafif şekilde yandı. Sonra güç bela kendimizi dışarı attık. Komşular haber vermese evimizde yanarak ölecektik. Yaşadığımıza sevinemedik. Çünkü hiçbir şeyimiz kalmadı. Neyimiz varsa yanıp, kül oldu. Allah öyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

30 yıllık eşi Hanımzer'in ikinci eşi olduğunu, ilk eşinden 3 çocuğu bulunduğunu belirten Hüseyin Dumrul ise, "Köydeki evimi satıp, bu evi almıştım. Yaşlılık maaşı ile geçiniyoruz. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı. Yakınlarımız bizi alıp köydeki evlerinde misafir etti. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Tuzluca Cihan KÜÇÜKARAS

2021-01-05 08:20:54



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