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Iğdır’da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve elverişsiz hava şartlarından dolayı 2 gündür yapılması planlanan uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. Yapılması planlanan IğdırAnkara ve Iğdırİstanbul uçak seferlerinin 2 gündür karşılıklı olarak iptal edilirken, bugün ise yapılacak olan uçak seferlerinin hava şartlarına göre belirleneceği öğrenildi.

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