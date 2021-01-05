Tuzluca'da don ve sis etkili oldu

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gece saatlerinde başlayan aşırı sis ve don hayatı olumsuz etkiledi.

Sisin etkili olması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, don ve aşırı soğuk olması hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye düşürürken, trafik ekipleri denetimlerini yaparak sis konusunda sürücüleri uyardı.

İlçeyi saran kırağıda muhteşem kartpostallık güzel görüntülere neden oldu.



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