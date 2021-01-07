Sağlık çalışanları 30 köpeği besledi



Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'dan, Kars'a hasta götürmek için yola çıkan sağlık ekipleri, dağlık alanda karşılaştıkları sahipsiz ve aç yaklaşık 30 köpeği besledi. Merkez Bağlar Mahallesi'nde bir evin önünde birlikte uyuyan yavru kedi ve köpek görenleri gülümsetti.

Iğdır'da görev yapan 112 sağlık ekipleri, Kars'a hasta götürürken dağlık alandaki yol kenarında sahipsiz ve aç yaklaşık 30 köpek gördü. Kars'ın Digor ilçesiyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi arasında karşılaştıkları köpekleri bölgeye en yakın köyden aldıkları ekmeklerle doyuran sağlık ekipleri, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Birçok köpeğin de yakın bölgelere doğru gittiğini söyleyen sağlık ekipleri, belediyelerin köpeklere yardım etmesini istedi.

YAVRU KEDİ VE KÖPEK GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ

Öte yandan, Iğdır'da güzel görüntüler de vardı. Merkez Bağlar Mahallesi'nde bir evin önünde sarılarak uyuyan yavru kedi ve ona annelik eden köpek görenleri gülümsetti. Sarılarak ısınan yavru kedi ve köpeği vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Evinin bahçesinde kedinin, köpeğe sarılarak ısındığını söyleyen Murat Gonca, sahipsiz kedinin, ona annelik eden köpeğin sütünü içerek büyüdüğünü üşümemek için de sürekli koynunda uyuduğunu belirtti.

Iğdır Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülen köpek ve yavru kedinin burada bakımları yapıldı. Anne köpek barınaktan kaçarak alındığı mahalleye geri dönse de, yavru kedinin bakımına devam ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-01-07 09:22:36



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