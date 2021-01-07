Sağlık çalışanlarından örnek davranış

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Iğdır’dan Kars’a doğru seyir halindeyken yol kenarında bulunan köpekleri gören sağlık çalışanları duyarsız kalmadı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da görev yapan 112 ekipleri Kars’a doğru giderken yol kenarında sahipsiz gördükleri sokak hayvanları için harekete geçti. Iğdır’ın Tuzluca ilçesi ile Kars’ın Digor ilçesi arasında bulunan kırsal alanda karşılaştıkları köpekleri gören sağlık çalışanları, duyarsız kalmayarak hemen harekete geçti. Kırsal alanda ve zorlu kış şartlarında aç kalan köpekleri gören sağlıkçılar, en yakın yerleşim yerinden ekmek alarak köpekleri besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden sağlık çalışanları, bölgede bulunan sokak hayvanları için çözüm bulunmasını istedi.

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