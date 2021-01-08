Vali Sarıibrahim Başkanlığında KÜSİ toplantısı gerçekleştirildi

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim başkanlığında, KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda Vali Sarıibrahim, toplantının amacının şehrin sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferdi Gürel’in sanayi sektörünün mevcut durumu hakkında sunum gerçekleştirdiği toplantıda, Covid19 pandemisinin şehrin sanayi üretimi ve istihdamı üzerinde oluşturduğu etkilerin (Fırsatlar ve Tehtitler) tespit edilmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması, Normalleşme süreci sonrası için gerekli hazırlıkların değerlendirilmesi, il özelinde yüzde 77 olan mikro ölçekli işletmelerin küçük ve orta ölçekli işletmelere geçme süreçlerinde yaşanan sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi, İl özelinde güçlü olunan “Gıda Ürünleri” ve “Metalik olmayan mineral ürünler” ile “Kauçuk ve Plastik” sektörlerinin sorunlarının tespit edilmesi ve mevcut konumlarının korunarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususları ele alındı.

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