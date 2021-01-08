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Araziye terkedilen köpekler barınakta korumaya alındı

DHA

Araziye terkedilen köpekler barınakta korumaya alındı


Suat DENİZ/ IĞDIR (DHA)IĞDIR'da Tuzluca ilçesi kırsalında araziye terk edilen 30 köpekten 24'ü görevliler tarafından bulundukları yerden alınarak barınağa getirildi. Kontrolleri yapılan köpekler, barınakta korumaya alındı. 
Iğdır'da görev yapan 112 sağlık ekipleri, Kars'a hasta götürürken Tuzluca ilçesi kırsalında yol kenarında sahipsiz ve aç yaklaşık 30 köpek gördü. Ekipler, en yakın köyden aldıkları ekmeklerle köpeklerin karınlarını doyurdu. Demirören Haber Ajansı´nın (DHA) 'Sağlık çalışanları 30 köpeği besledi' başlıklı haberinin ardından Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, köpeklerin barınakta koruma altına alınması talimatını verdi. Araziye giden ekipler, tek tek topladıkları köpekleri kamyonetle Iğdır Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirdi. Burada veteriner tarafından kontrolleri yapılan köpekler beslendikten sonra koruma altına alındı. 
Iğdır Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Akuş, arazide yaptıkları çalışmada 24 köpek bulabildiklerini söyledi. Akuş, "Ekiplerimizin bölgede yaptığı çalışmada 24 köpeğe ulaşarak bunları topladık. Bunları buradan alarak araçla barınağa getirdik. Yaptığımız ön muayenelerinde genel durumları iyi gözüküyor. Hayvanların beslenmelerini yaparak, barınağımızda koruma altına aldık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-01-08 19:24:15

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