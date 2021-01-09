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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Belediyesinden örnek davranış

İHA

Iğdır Belediyesinden örnek davranış

IğdırKars karayolu üzerinde bulunan kırsal alana bırakılan sokak hayvanları için Iğdır Belediyesi duyarsız kalmadı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da görev yapan 112 ekipleri Kars'a doğru giderken yol kenarında sahipsiz sokak hayvanları ile karşılaştı. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Kars'ın Digor ilçesi arasında bulunan kırsal alanda karşılaştıkları köpekleri gören sağlık çalışanları, duyarsız kalmayarak hemen harekete geçti. Zorlu kış şartlarında aç kalan köpekleri gören sağlıkçılar, en yakın yerleşim yerinden ekmek alarak köpekleri besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden sağlık çalışanları, bölgede bulunan sokak hayvanları için çözüm bulunmasını istemişti.
Görüntüleri izleyen Iğdır Belediyesi yetkilileri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bölgeye bırakılan hayvanlar için hemen harekete geçti.

“Başkan Vekili talimat verdi, sokak hayvanları koruma altına alındı”
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim’in talimatı üzerine, kırsal alanda bulunan sokak hayvanları için harekete geçen ekipler bölgeye gitti. Bölgeye giden ekipler, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarını tek tek toplayarak Iğdır Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Barınağa götürülen köpeklerin ilk muayenesinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Beslenmeleri yapılan sokak hayvanlarının koruma altına alındığı öğrenildi.

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