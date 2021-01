Bakan Dönmez: Nahçıvan'a 12 ayda doğal gaz hattı çekilecek

Suat DENİZ/ IĞDIR (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan´la yapılan anlaşma gereği Nahçıvan'a 12 ayda doğal gaz hattı çekileceğini söyledi. Dönmez, güzergahta yer alan belediye ve yerleşim birimlerine de doğal gaz verileceğini belirtti.

Sarıkamış Harekatı´nın 106´ncı yılı etkinliklerine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel uçakla Iğdır´a geldi. Iğdır Valiliği ve Belediyesi´ni ziyaret eden Bakan Dönmez, Bakan Kasapoğlu, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim´den bilgi aldı. Valilik ve belediyenin talepleri ile yatırımlar konusunda görüştüklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Iğdır yaklaşık 3 yıldır doğal gazın konforunu tanıdı, biliyor. İnşallah yeni dönemde beldelerimize, belediyelerimize de doğal gaz ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanları arasında Nahçıvan'a doğal gaz hattı çekilmesiyle ilgili bir anlaşma yapmıştık. Bu vesileyle projeyi yerinde değerlendirme imkanı bulduk, inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihalesini tamamlayacağız ve boru hattının imalatının inşaatına süratle başlayacağız. İnşaat yapım süresini 12 ay olarak planladık. Bu serhat kentimiz Iğdır'ın stratejik önemini artıracak önemli projelerden birisidir" dedi.

Nahçıvan'a gidecek doğal gaz boru hattı güzergahı üzerinde yer alan belediyeler ile yerleşim birimlerine de ileride doğal gaz kullanmaları için çıkış noktaları koyulacağını kaydeden Dönmez, "Iğdır, bu projeden ayrıca istifade etmiş olacak. İki devlet tek millet söylemi vardı, bunu her alanda ortaya koymuştuk. Bu son gelişmelerde zaten bunu teyit etmiş olduk. Ticaretin gelişmesi için önemli fırsatlar elimize geçecek, Nahçıvan'dan Azerbaycan'a olan koridor bunlardan birisidir. Henüz somut bir gelişme yok. Orada geçmişte kullanılan birtakım ulaşım hatları da var, bunlar gündeme gelecektir. Her bakımdan bu zafer iki ülkenin de lehine olmuştur" diye konuştu.

`SPOR VE GENÇLİK YATIRIMLARINI FARKLI BOYUTLARA TAŞIYACAĞIZ´

Valilik ve belediyede Iğdır'ın merkezini, ilçelerini, köylerini, mahallelerini masaya yatırdıklarını kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Iğdır'ın genç nüfusu bizim için çok ciddi bir önemi ortaya koyuyor. Hem gençlerimiz hem de tüm halkımızı kapsayan bir yatırım çalışması yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte var olan spor ve gençlik yatırımlarını çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Bu çerçevede gerek sportif anlamda gerek gençlik anlamında yatırımlarımızı, halkımızın erişebilirliğini en kolay hale getirilmiş şekliyle gençlik merkezlerinde, kitap kahvelerle, spor alanlarıyla, gerek açık sahalar, futbol, basketbol, voleybol ve bununla birlikte her sporcumuza, halkımızın tüm kesimlerine hitap edebilecek butik spor salonlarıyla inşallah bu erişimi kolaylaştıracağız."

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN

`Yüzme Bilmeyen Kalmasın´ projesiyle ilgili bilgi veren Kasapoğlu, "2020 yılında koyduğumuz 1 milyon hedefi daha yukarıya taşıyoruz ve bu çerçevede Iğdır, bu projede varlığını çok güçlü bir şekilde hissettirdi. 2021 yılında da bu hedefi, bu çıtayı daha yukarılara el birliğiyle yükselteceğiz. İnşallah mevcut havuzu halkımızın erişimini kolaylaştırmak için başka bir havuzla zenginleştiriyoruz. Yeni bir yarı olimpik havuzu da belediyemizin tayin edeceği merkeze inşallah en kısa zamanda inşa edeceğiz" dedi.

Bakanlar Dönmez ve Kasapoğlu, AK Parti teşkilatını da ziyaret ettikten sonra Iğdır´dan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

