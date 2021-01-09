Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez ve Kasapoğlu’nun Iğdır ziyareti

İHA

Bakan Dönmez ve Kasapoğlu’nun Iğdır ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından karşılanan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Valilik Şeref defterini imzaladı. Valilik makamına geçen bakan Dönmez ve Kasapoğlu, daha sonra Valilik toplantı salonunda Vali Sarıibrahim’den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düzenlenen toplantının ardından Iğdır Belediyesine geçen Bakan Dönmez ve Kasapoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Iğdır yaklaşık üç yıldır doğalgazın konforunun tanıdı biliyor. İnşallah yeni dönemde belde ve belediyelerimi zede doğalgazı ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın sonu itibari ile Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanları arasında, Azerbaycan özerk bölgesi Nahçıvan’a doğalgaz çekilmesi ile alakalı bir anlaşma yapmıştık. Bu vesile ile projeyi yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde inşallah ihalesini tamamlayacağız ve boru hattının imalatı ve inşaatını süratle başlayacağız. İnşaat yapım süresini 12 ay olarak planladık. Bu tabi serhat kentimiz Iğdır’ın stratejik önemini arttıracak önemli projelerden birisidir. Sınır ticaretimiz Nahçıvan ile zaten öteden beri var ola gelmektedir. Bunu enerji konusunda da perçinlemiş olacağız. Nahçıvan’a geçecek doğalgaz boru hattı güzergahı üzerinde yer alan belediyelerimiz ve yerleşim yerlerine de ilerde doğal gaz kullanması için çıkış noktaları konacak. Dolayısı ile Iğdır bu anlamda bu projeden ayrıca istifade etmiş olacak” dedi.
Bakan Kasapoğlu ise, “Iğdır gençlik potansiyeli itibari ile çok önem arz eden şehirlerimizden bir tanesi. Yapmış olduğunuz toplantıda Iğdır Merkez, köy, mahalle ve İlçelerini masaya yatırdık. Önemli bir gücümüz gençliğimiz, Iğdır’da genç nüfus hakikaten bu anlamda bizler için çok ciddi bir önemi ortaya koyuyor. Gençlerimizi kapsayan yatırım çalışması yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte var olan spor ve gençlik yatırımlarını çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Merkez, ilçe ve köylerimizde sportif ve gençlik anlamında yatırımlarımızı halkımızın erişe bilirliğini en kolay hale getirmiş, gençlik merkezi, kitap kahveler, spor alanları, futbol, basketbol ve voleybol ile birlikte her sporcumuza ve halkımızın tüm kesimlerine hitap edebilecek butik spor salonları ile inşallah bu erişimi kolaylaştıracağız” şeklinde konuştu.
Bakan Dönmez ve Kasapoğlu’na 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti. AK Parti Iğdır İl Binası ziyaretinin ardından bakanlar, Iğdır’dan ayrılmak üzere havaalanına hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: Nahçıvan'a 12 ayda doğal gaz hattı çekilecek
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Nahçıvan'a 12 ayda doğal gaz hattı ...
Iğdır Belediyesinden örnek davranış
YEREL HABERLER Iğdır Belediyesinden örnek davranış
Araziye terkedilen köpekler barınakta korumaya alındı
YEREL HABERLER Araziye terkedilen köpekler barınakta korumaya alındı
Vali Sarıibrahim Başkanlığında KÜSİ toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Vali Sarıibrahim Başkanlığında KÜSİ toplantısı ...
TADDEF, Ak Parti İl Başkanına teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti
YEREL HABERLER TADDEF, Ak Parti İl Başkanına teşekkür belgesi ve ...
Sağlık çalışanlarından örnek davranış
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından örnek davranış
Sağlık çalışanları 30 köpeği besledi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları 30 köpeği besledi
Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı