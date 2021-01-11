Hayvan tespit çalışmaları devam ediyor

Iğdır’da mevcut olan hayvan varlığının tespit çalışmaları merkez ve İlçelerde aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Iğdır’da yapılmakta olan çalışmaları yerinde inceleyen ekipler aynı zamanda yetiştiricilerin Bakanlığın yayımladığı desteklerden faydalanmalarını sağlamak için bilgilendirme yaptı.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kırsal Kalkınma hibe desteklerinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin kriterlere uygun projeler yaparak müracaatlarını bekliyoruz. Bu desteklerden yetiştiricilerin faydalanabilmesi için de her türlü bilgiyi ilgili şubemizden alabilirler. Desteklemeler sayesinde yöremiz hayvancılığının gelişmesi ve büyümesi en büyük amaçlarımızdan birisidir” denildi.



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