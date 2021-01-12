Yaşlı çiftin nikahı 45 yıl sonra kıyıldı

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Iğdır’da yaşayan Mehmet Öner ve eşi Sabiha Şimşek, 45 yıl sonra hem resmi nikahlarına hem de evlilik cüzdanlarına kavuştu.

Iğdır Belediyesi nikah salonundaki törende yaşlı çiftin nikahını Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim kıydı. 45 yıldır imam nikahlı olarak aynı yastığa baş koymuş Mehmet Öner ve Sabiha Şimşek çiftinin resmi nikahını kıydı.

Iğdır Belediyesi Başkan Vekili Sarıibrahim, çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileyerek, Aile Cüzdanını Sabiha Öner’e teslim etti.



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