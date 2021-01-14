Iğdır’da bozuk parke taşları onarılıyor

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bozulmuş olan parke taşı onarım işi devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehrin muhtelif yerlerindeki kaldırım ve yollarda yerinden oynayan kilitli parke taşlarının zemin iyileştirmesi yapılarak parke taşı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince şehrimiz genelindeki deforme olan kaldırım ve yollarda parke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor” denildi.

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