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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirdöğen, Iğdır’da DAP tarafından desteklenen yatırımları inceledi

İHA

Başkan Demirdöğen, Iğdır’da DAP tarafından desteklenen yatırımları inceledi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, DAP İdaresi destekli, Bölge il ve ilçelerindeki incelemelerine Iğdır’da devam etti.
Iğdır Üniversitesi yerleşkesindeki DAP BKİ tarafından desteklenen proje alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Demirdöğen, önce Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile makamında görüştü. Rektör Alma’nın başkanlık ettiği ve öğretim üyelerinin yer aldığı istişare toplantısına da katılan Başkan Demirdöğen, önümüzdeki dönemde yapılabilecek kalkınma projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Demirdöğen, Iğdır Üniversitesi ile bölgesel kalkınma konusunda en üst seviyede işbirliği gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Iğdır Üniversitesi’ne sağlanan destekle hayata geçen Mor Karaman ırkının Yaygınlaştırılması, Hayvan Hastanesi, Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi ile Güneş Enerjisi Santrali’nin yer aldığı proje alanlarında incelemelerde bulunan Demirdöğen’e, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma eşlik etti.
Bölge halkının yaşam standardının artırılması ve bilgi birikiminin yükseltilmesi, okuma kültürünün artırılması amacıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle hizmete giren ve Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde bulunan Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Demirdöğen, haftanın 7 günü açık olan ve içinde Çocuk Kütüphanesi, Gençlik Kütüphanesi, Maker Tasarım Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin yer aldığı bölümleri inceledi.
Daha sonra, DAP İdaresi’nin Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı dahilinde, öğrencilerin yetiştirilmesi, bölge çiftçisinin eğitilerek Morkaraman ırkının yaygınlaştırılmasını amaçlayan “Morkaraman Yetiştiriciliğinde Yavru Veriminin Artırılması” projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve içerisinde çadırdan yapılma koyun ağılı, yem deposu, damızlık hayvanların bulunduğu bölümlerde de incelemelerde bulundu.
Demirdöğen, son olarak, 2017 yılı yatırım programı kapsamında, DAP İdaresi tarafından desteklenen Güneş Enerjisi Santralinde de incelemelerde bulundu. Demirdöğen, 10 bin metrekare alanda 2 bin 200 adet güneş paneli bulunan ve Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent YURTSEVEN Kampüsünün aylık elektrik giderlerinin yaklaşık yüzde 45’lik kısmını karşılayan proje alanını, Rektör Alma’yla birlikte inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Demirdöğen, Iğdır’daki temasları kapsamında Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’i de ziyaret etti.

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