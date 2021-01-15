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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

İHA

2021 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti.

Iğdır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

2021 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti.
İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımı ile Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden yapıldı. Yapılan toplantıda; 2020 yılında alınan kararların genel değerlendirmesi yapılarak 2021 yılı 1. dönemde ilde yapılan proje ve yatırımların son durumları görüşüldü.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, “2021 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na hepiniz hoş geldiniz. Ümit ediyorum ki, 2021 yılı öncelikle pandemi sürecinin ülkemiz ve milletimiz açısından hayırla sonlandığı, sonrasında hem yatırımlarla hem yapacağımız çalışmalarla beraber ilimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimiz için hayırlı bir yıl olacaktır. Toplantımızın içeriğinde koordinasyona ihtiyaç olan hususların dile getirilmesini, yatırımcı kuruluşların koordinasyon anlamında ortaya çıkan zorlukların ve konuların paylaşılmasını, toplantımızda paylaştığımız ve not aldığımız hususların sürecin içerisinde birim amirlerince takibinin yapılması, birim amirlerinin takipteki özen, dikkat ve yapıcı tavırlar yatırımların gerçekleşme sürecine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.
Konuşmasının sonunda, kurumsal taassuba düşülmeden yapıcı tavrın korunması gerektiğini vurgulayan Vali Sarıibrahim, tek bir perspektiften değil olayın sonuçları itibariyle de bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.
Koordinasyonu gerektiren hususların da görüşüldüğü toplantı, yatırımcı kurumlar tarafından yapılan sunumun ardından sona erdi.

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