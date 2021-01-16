Vali Sarıibrahim’den çat kapı ziyaret

Kanser sandılar! Akciğerinden öyle bir şey çıktı ki...

Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, mesai bitiminde Özgür Mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi Baydar ailesine çat kapı ziyarette bulundu.

Sarıibrahim, ihtiyaç sahibi ailenin sağlık ve sosyoekonomik durumları hakkında aileden bilgi alarak onların sorun ve taleplerini dinledi. Sarıibrahim, soğuk kış günlerinde gerek yavruların gerekse ailenin tüm ihtiyaçlarının, sosyal devlet anlayışıyla Belediye imkânlarından ivedilikle karşılanması için çalışma arkadaşlarına talimat verdi.

Ailenin 5 çocuğuyla da yakından ilgilenerek onlarla vakit geçiren Sarıibrahim, “Her çocuğumuzun eşit şartlarda, mutlu ve huzurlu bir ortamda büyümesi için devletimizin imkânlarından ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Minik kardeşlerimizi kaderleriyle baş başa bırakmayacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimize gelmezsek, görmezsek, devletimizin şefkatli elini hissettirmezsek bu günahsız yavrularımızın vebali en başta biz yöneticilerin üzerinde kalır. Bizler burada devletimizi temsil ediyorsak, devletimizin imkânlarını da tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize de ulaştırmak boynumuzun borcudur” dedi.

Aile ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sarıibrahim’e teşekkürlerini iletti.

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