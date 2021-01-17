Aras Dağları zirvesinde bulunan donmuş göl üzerinde off-road heyecanı

Iğdır Off Road Motor Sporları Kulübü tarafından donmuş göl üzerinde yapılan offroad gösterisi nefes kesti.

Iğdır ile Ağrı sınırları arası Aras Dağları zirvesinde bulunan ve kış aylarında donan Balık Göl üzerinde, Iğdır OffRoad Motor Sporları Kulübü tarafından yapılan offroad gösterisi heyecan dolu anlar yaşattı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 bin 241 rakımlı yüksekliği ile Aras Dağları zirvesinde bulunan Balık Gölü, kış mevsiminin gelmesi ve yüzeyinin buz tutması ile adeta görsel şölen yaşattı. Buz kalınlığının 2530 santimetreye ulaştığı Balık Gölü yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu.

Aras Dağları zirvesinde bulunan bir doğa harikası olduğunu belirten Iğdır OffRoad Motor Sporları Kulübü Başkanı Sadık Polat, "Havaların soğuk ve sert geçtiği bu dönemde Balık Gölü’nün donduğunu duyunca ekip arkadaşlarım ile o bölgeye gidip gölü görmek istedik. Güvenli bir rota belirleyerek bu rota üzerinden göle gitmeye karar verdik" dedi.



"Adrenalin dolu anlar yaşadık"

Görsel şölenin yanı sıra adrenalin dolu anlar yaşadıklarını belirten Polat, "Aras Dağları zirvesinde bulunan Balık Gölü mevkiine vardığımızda gölün tamamen buzla kaplandığını gördük. Donmuş göl o kadar güzeldi ki bize görsel şölen yaşattı. Buz tutmuş göl üzerinde offroad yapmanın heyecanı hat safhaya ulaştı. Herkesin bu bölgeyi gelip görmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Çekim yapmak için bölgeye giden fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan ise donan göl üzerinde yapılan offroad gösterisi ile ilk kez karşılaştığını ve hayranlıkla izlediğini belirtti.

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