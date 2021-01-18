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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giysi toplama kutularına yoğun ilgi

İHA

Giysi toplama kutularına yoğun ilgi

Iğdır Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile kentin farklı noktalarına konulan giysi toplama kutularına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Zorlu kış aylarında vatandaşların kullanmadıkları giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için belediye tarafından başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak için giysiler toplandı.
Iğdır Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizin farklı noktalarında Belediyemizce hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemiz “Giysi Toplama Kutusu” için gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. İlk etapta 449 Yetişkin kıyafeti, 34 Yetişkin ayakkabısı, 15 Mont, 314 Çocuk kıyafeti, 13 Çocuk ayakkabısı, 85 Çift çorap ve çeşitli oyuncaklar toplanmıştır. Toplanan kıyafetlerin kuru temizleme işlemleri tamamlanmış olup, diğer eşyaların ise dezenfekte işlemlerinin yapılmasının ardından tüm eşyalar ambalajlanıp ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Sizin ihtiyacınız olmayanlar, başkasının ihtiyacı olabilir” denildi.

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