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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünsal’dan TÜRKAV İl Başkanına teşekkür belgesi

İHA

Ünsal’dan TÜRKAV İl Başkanına teşekkür belgesi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren TÜRKAV (Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) Iğdır İl Başkanı Kurban Parlar’a teşekkür belgesi verdi.
Serdar Ünsal, Azerbaycan bayrağı ve teşekkür belgesini verirken yaptığı açıklamada, “İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında gerek sendika binasına astığınız Türk ve Azerbaycan bayrağından, sosyal medya paylaşımlarınızdan, Ermenistan sınırında yaptığımız mitinge katılımınız, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.
TÜRKAV Iğdır İl Başkanı Kurban Parlar ise, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan’ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük. Her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız “Hocalı Faciası” ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. Türk devleti olarak Azerbaycan’ın yanındayız. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı’ daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 2 ay önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor. Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız “Yüreğim İrevan’da kaldı” ve “Soykırım” kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Teşekkür belgesi TÜRKAV binasında en güzel yerde olacaktır” şeklinde konuştu.

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