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Destekle tandır kurup lavaş üreten kadınlar, hemcinsleriyle çalışıyor

DHA

Destekle tandır kurup lavaş üreten kadınlar, hemcinsleriyle çalışıyor


IĞDIR, (DHA)IĞDIRLI Necife Karakuş (55) ile Fatma Satı (50), KOSGEB'den aldıkları destekle tandır kurarak, lavaş ekmek yapıp satmaya başladı. Günde 700 ila 1000 arası lavaş üreten Karakuş ve Satı, 4 kadına istihdam sağladı. Necife Karakuş, "Elimizden geldiği kadar kaliteli ekmek çıkarıyoruz. Yurt içinden siparişimiz oluyor, buradan kargo ile gönderiyoruz. İsteyen telefonla da sipariş verebiliyor" dedi.
Iğdır'da yaşayan 4 çocuk annesi Necife Karakuş ile 4 çocuk annesi Fatma Satı, bir araya gelerek lavaş ekmek üretip satmaya karar verdi. Bu konuda araştırma yapan Karakuş ve Satı, KOSGEB'den destek alarak Söğütlü Mahallesi'nde kiraladıkları bir dükkana 2 tandır kurdu. Burada lavaş üretip satmaya başlayan iki arkadaş, işleri iyi gidince yanlarında 4 kadın da çalıştırmaya başladı. Sabah gün ağarmadan tandırlarını yakarak lavaş ekmek yapımına başlayan kadınlar, günde 700 ile 1000 ekmek arası üretim yapıyor. Lavaş ekmeğe Iğdırlıların yanı sıra yurdun çeşitli bölgelerinden de talep geliyor. Kadınlar 1 TL'ye sattıkları lavaşı Türkiye'nin dört bir yanına da anlaşmalı kargo şirketiyle gönderiyor.
'NE YAPABİLİRİM DİYE ARAŞTIRIRKEN AKLIMA LAVAŞ PİŞİRMEK GELDİ'
Kendi işlerinin patronu olduklarını söyleyen Necife Karakuş, "4 çocuğum var, bunların okuması için para lazımdı. Çalışmak istiyordum. Ne yapabilirim diye araştırırken aklıma lavaş pişirmek geldi. KOSGEB'e başvurunca gerekli desteği verdiler. Burayı arkadaşımla açtık. Tip 1 unundan köy lavaşı gibi lavaş çıkarınca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca 4 kadın gelip günlük çalışıp harçlıklarını çıkarıyor. Onların da para kazanıp evlerine ekmek götürmeleri beni mutlu ediyor. Elimizden geldiği kadar kaliteli ekmek çıkarıyoruz. Yurt içinden siparişimiz oluyor. Iğdır'dan alıp büyükşehirlere gönderiyorlar. İsteyen telefonla sipariş verebilir anlaşmalı kargo ile gönderebiliriz. Kaliteli su kullanıyoruz ayrıca. Tuzluca'dan kaya tuzu kullanıyoruz. Organik tuz sağlığa faydalı" diye konuştu.
'KADINLAR ÇALIŞMALI, ÇALIŞMAK GÜZEL ŞEYDİR'
Kadınların evde boş oturmak yerine ekonomiye katkı sağlamalarını isteyen Karakuş, "Çalışmaya başladıktan sonra kendime güven geldi. Bayanlara tavsiyem çalışsınlar, üretsinler. Kadınlar çalışmalı, çalışmak güzel şeydir. İstedikleri işi yapabilirler, ben tavsiye ediyorum. Mantı evi, yemek evi açabilirler. Yeter ki istesinler her işi başarırlar" dedi.
Pişirdikleri lavaş ekmeğe olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Fatma Satı, yorucu olmasına rağmen işini severek yaptığını ifade etti. 
TANDIRI YAKARAK ÇALIŞMAYA BAŞLIYORLAR
Tandır evinde çalışarak geçimini sağlayan 4 kadın, her sabah erken saatlerde işletmedeki tandırları yakarak yorucu ve zorlu mesailerine başlıyor. Yevmiye karşılığı çalıştıkları fırında gün boyu hamur yoğurup tandırlarda lavaş ekmeği pişiren kadınlar, aldıkları ücretlerle evlerinin ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Kadınların ürettiği lavaş ekmeğe Iğdırlılar büyük ilgi gösteriyor. Tandır ekmeği alan vatandaşlardan biri, "Özellikle sabahları sıcak tandır ekmeği ile kahvaltı yapmak için alıyoruz. Hem lezzetli hem de organik lavaş ekmeği seviyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez IĞDIR, (DHA)
2021-01-18 09:35:20

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