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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tır karlı yolda kaydı, Iğdır-Ağrı yolu bir süre kapandı

İHA

Tır karlı yolda kaydı, Iğdır-Ağrı yolu bir süre kapandı

Iğdır’da etkili olan kar yağışı sonrası IğdırAğrı yönü bir tırın kayması sonucu bir süre ulaşıma kapandı.
Iğdır’da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı akşam saatlerine kadar devam etti. Akşama doğru IğdırAğrı yolu Suveren köyü yukarısında seyir halinde olan bir tır, yağan kar sonrası yolun kaygan olması sonrasında yolda kaydı. Tırın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek tırın çekilmesi için yardımda bulundu. Tır karayollarına ait kepçe ile itilerek yolda düzeltildi. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle yolda olan araçlar ve içindekiler kar yağışı altında araçlarında bekledi. Yolun kapalı olmasından dolayı Iğdır’ın girişinde bekleyen trafik ekipleri AğrıDoğubayazıt tarafına giden araçları geri çevirdi. Tırın yoldan çekilmesi sonrası küçük araçların kar lastikleri kontrol edildikten sonra yola devam etmesine izin verilirken ağır tonajlı kamyon ve tırların geçişine izin verilmedi.
Karayolları ekipleri yollarda araçların mahsur kalmaması ve yolların kapanmaması için takviye kar küreme araçları gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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