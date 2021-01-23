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Iğdır'da kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İHA

Iğdır'da kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır’da doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Iğdır’da kış ayının zorlu geçmesinden dolayı ekipler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışmaları yaptı. Belirli noktalara yem bırakan ekipler, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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