Buzlanma nedeniyle kayan araç sulama kanalına girdi

Iğdır’da kar sonrası yerlerin buz tutmasından dolayı bir araç kayarak sulama kanalına girdi.
Alınan bilgilere göre, kaza, Iğdır Alikamerli Çimen mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip buz tutan yolda kaydı. Buzlanma nedeniyle kayan araç yan tarafta bulunan sulama kanalına girdi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.