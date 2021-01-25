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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organik arıcılık desteklenmesi başladı

İHA

Organik arıcılık desteklenmesi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da organik arıcılık desteklenmesi başladı.Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, tebliğin yayım tarihinden itibaren 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar gerekli belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları ililçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları ililçe dışında yer alanlar, bulundukları il/ilçe müdürlüklerine de başvurabilecek.
Organik arıcılık desteklemesinden yararlanacak yetiştiriciler; yönetmelik kurallarına göre yetiştiricilik yapan, Arıcılık Kayıt Sisteminde (AKS) ve OTBİS' de kayıtlı olan, organik statüde kovanları bulunan, destekleme başvurusu olan, uygunluk belgesinde kayıtlı ve döner sermaye makbuz alındısı bulunan yetiştiriciler desteklemeden faydalanacak.
Desteklemeden yararlanacak kovan; yönetmelik kurallarına uygun şekilde, AKS' de, OTBİS 'de kayıtlı bulunup, organik süreçte bulunan ve Uygunluk Belgesinde kayıtlı olan kovanlar desteklemeden yararlanacaktır.
OTBİS ve AKS' de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak ve istenen uygunluk belgesini destekleme başvurusu esnasında vermek yetiştiricinin kendi sorumluluğundadır.
Yetiştiriciler, organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış, uygunluk belgesinde kayıtlı olan arılı kovanlar ile belirlenen aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenecek.
Organik arıcılık yapan yetiştiriciler, kovan tespitlerini dilekçe verdiği ililçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorunda olurken, tespit tarihi bitimi 11 Şubat 2021 olarak belirlendi.

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