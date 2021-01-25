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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuzluca Devlet Hastanesinde yangın

İHA

Tuzluca Devlet Hastanesinde yangın

Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesinde sabah saatlerinde kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, hastanede maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sabah saatlerinde kalorifer kazanın patlaması sonucu Tuzluca Devlet Hastanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tuzluca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, hastane personeli ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında hastane hasar görürken, temizlik çalışmaları başlatıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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