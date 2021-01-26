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Dilan, camı kırıp eve giren eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü (2) - Yeniden

DHA

Dilan, camı kırıp eve giren eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü (2) - Yeniden


Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da 2 çocuk annesi Dilan K. (26), gece evine camı kırıp giren, eski eşi ve kuzeni olan Maruf K. (40) tarafından tabancayla başından vurularak, öldürüldü. Maruf K., sabah polise gidip, teslim oldu. 
Olay, saat 02.00 sıralarında, merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Maruf K., 19 Kasım 2020'de, çocuklarının velayetini alma şartıyla boşandığı eşi Dilan K.'nin annesi ile yaşadığı evin önüne geldi. İddiaya göre, camı kırarak eve giren Maruf K., 2 çocuk annesi Dilan K.'yi başından tabancayla vurdu. Maruf K., evden kaçarken, Dilan K. de kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dilan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri de kaçan Maruf K.'nin yakalamak için çalışma başlattı. Maruf K., saat 07.45'te polis merkezine giderek, teslim oldu. Yapılan araştırmada Maruf K.'nin, ilk eşinden de ayrıldığı ve ikinci eşi Dilan K.'nin ise amcasının kızı olduğu öğrenildi. 
'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT EDİYORMUŞ
Yeğeni Dilan'ı, boşandığı kocasının sürekli tehdit ettiğini anlatan teyze Yüksa Karakuş, "Boşanma olduktan sonra yeğenim hafta sonları çocuklarını görebiliyordu. Görme zamanı geldiğinde boşandığı eşi sürekli tehdit ediyordu. 'Seni öldüreceğim' diyordu. Bazen de arabayla mahalleden geçip boy gösteriyordu. 'Seni öldüreceğim, bu yanına kalmayacak' diye tehditler savuruyordu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-01-26 12:07:22

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