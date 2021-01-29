Iğdır’da bomba paniği

Iğdır'da bir cadde üzerine bırakılan şüpheli bir akü polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Olay, Iğdır Merkez Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bırakılan akü, bomba olma ihtimaline karşı polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler yola bırakılan aküyü fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Bölgede inceleme yapan ekipler, kapatılan yolu yaya ve araç trafiğine yeniden açtı.

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