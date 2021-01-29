Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk hava Iğdır’da hayatı olumsuz etkiliyor

İHA

Soğuk hava Iğdır’da hayatı olumsuz etkiliyor

Son yıllarının en zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü Iğdır’da geceleri eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava, Doğunun Çukurova’sında hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığı bazı yerlerde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Iğdır’da önceden etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan birçok köy yolu açıldı. Iğdır’da çok sayıda araç ise soğuktan dondu. Sürücüler donan araçlarının altında ateş yakarak mazot depolarını ısıtmaya çalıştılar. Bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniye ile sararak soğuktan etkilenmesini önlemeye çalıştı. Iğdır’da bu yılın çok soğuk geçtiğinin belirten Göktuğ Yiğit isimli vatandaş, “Bu sene Iğdır’da gerçekten çok soğuk bir hava var. Iğdır normalde havası çok güzel bir şehir ama bu sene hava sıcaklığı eksi 10 ile 15 dereceyi buldu. Kar yağdıktan sonra mahalle aralarında çok buz oluyor. Arabalar donduğu için geceden iki defa arabayı çalıştırmak lazım veya deponun altını ısıtarak aracı çalıştırmak lazım yoksa başka şekil araç çalışmaz” dedi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise uyarılarda bulunarak, bölgemiz genelinde görülecek kar yağışlarının bugün sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (1545 cm.) şeklinde olması beklendiği belirtildi. Ayrıca tüm bölgeler için buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da bomba paniği
YEREL HABERLER Iğdır’da bomba paniği
Iğdır'da belediye binası yanına bırakılan akü, fünyeyle patlatıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da belediye binası yanına bırakılan akü, ...
Dilan'ı camını kırarak, girdiği evde öldüren eski eşi tutuklandı
YEREL HABERLER Dilan'ı camını kırarak, girdiği evde öldüren eski eşi ...
Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ...
Iğdır Belediyesinden yapılandırma duyurusu: Son tarih 31 Ocak
YEREL HABERLER Iğdır Belediyesinden yapılandırma duyurusu: Son tarih ...
Eski eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Iğdır’da uyuşturucu operasyonu
Dilan'ı camı kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım (2)
YEREL HABERLER Dilan'ı camı kırarak girdiği evde öldüren eski eş: ...
Ünsal’dan Ak Parti Merkez İlçe Başkanına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Ünsal’dan Ak Parti Merkez İlçe Başkanına teşekkür ...
Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım
YEREL HABERLER Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: ...
Iğdır'da yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Iğdır'da yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
Başkan Semetoğlu’ndan ASİMDER’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Semetoğlu’ndan ASİMDER’e ziyaret