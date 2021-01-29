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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da gece lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu

İHA

Iğdır’da gece lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu

Iğdır’da son günlerde etkili olan dondurucu soğuk hava gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Iğdır’da kar yeniden yüzünü gösterdi. Gece lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Sibirya soğukları sonrası gece saatlerinde adeta dans edercesine yağan kar yağışı vatandaşları büyüledi. Vatandaşlar pandemi yasaklarından dolayı sokağa çıkamazken bu unutulmaz anı balkon ve pencerelerinden izledi. Sokağa kimse çıkmaz iken yağan kar sonrası sokak lambaları altında boş sokaklarda görsel bir şölen oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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