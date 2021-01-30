Iğdır'a kar yağdı ekipler seferber oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'a kar yağdı ekipler seferber oldu

İHA

Iğdır'a kar yağdı ekipler seferber oldu

Iğdır Belediyesi, kar yağışı sonrası şehirde oluşan buzlanmalarda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için il genelinde temizlik seferberliği başlattı.
Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Iğdır’da da kar yağışı devam ediyor.Önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkisini gösterdi. Iğdır'da birçok köy yolu kapanırken il merkezinde de düşen karın olumsuzluk yaşatmaması için ekipler çalışma başlattı.Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Iğdır Belediyesi Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok yolu ve kaldırımı kardan temizleyerek buzlanmanın önüne geçti. Çalışmaların birçok cadde ve sokaklarda devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu
YEREL HABERLER Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu
Kar yağışı 21 köy yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Kar yağışı 21 köy yolunu ulaşıma kapattı
Iğdır’da gece lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Iğdır’da gece lapa lapa yağan kar görsel şölen ...
Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri
YEREL HABERLER Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri
Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor
Tuzluca'da iki grup arasında silahlı çatışma
YEREL HABERLER Tuzluca'da iki grup arasında silahlı çatışma
Soğuk hava Iğdır’da hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Soğuk hava Iğdır’da hayatı olumsuz etkiliyor
Iğdır’da bomba paniği
YEREL HABERLER Iğdır’da bomba paniği
Iğdır'da belediye binası yanına bırakılan akü, fünyeyle patlatıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da belediye binası yanına bırakılan akü, ...
Dilan'ı camını kırarak, girdiği evde öldüren eski eşi tutuklandı
YEREL HABERLER Dilan'ı camını kırarak, girdiği evde öldüren eski eşi ...
Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ...
Iğdır Belediyesinden yapılandırma duyurusu: Son tarih 31 Ocak
YEREL HABERLER Iğdır Belediyesinden yapılandırma duyurusu: Son tarih ...