Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu

IğdırDoğubayazıt karayolu üzerinde sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 1 derece olarak ölçüldü.

Iğdır’da gece saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı kenti beyaz örtü ile kaplarken, IğdırDoğubayazıt karayolunda ise yoğun sis etkili oldu. IğdırDoğubayazıt karayolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, hava sıcaklığı ise eksi 1 derece olarak ölçüldü. Sürücüler, sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp sis farı yakarak trafikte ilerledi.

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