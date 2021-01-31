İki yıldır aranan cinayet şüphelisi yakaladı



Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, iki yıl önce aileler arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan aranan M.Ş (34), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bu sabah yakalandı.

Olay, 6 Mart 2019'da merkez Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.A. bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 'kasten adam öldürme' suçundan şüpheli olarak aranan M.Ş., 2 yıl boyunca sürekli yer değiştirerek izini kaybettirdi. Firari M.Ş.'nin bugün sabah saatlerinde gelen bir ihbarla merkeze bağlı Özdemir köyünde olduğunu tespit eden Iğdır Jandama Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçti. Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.Ş.'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan M.Ş'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-01-31 15:54:27



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