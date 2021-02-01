Iğdır’da çatı katında çıkan yangın korkuttu

Iğdır merkez Emek Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Iğdır merkez Emek Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında saat 11.40 sıralarında meydana geldi. Binanın çatı katında çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada oturan vatandaşlar da hemen kendilerini dışarı attı. Tedbir olarak doğal gaz ve elektrik ekipler tarafından kesildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çıkan yangında binanın çatı katı zarar görürken, olayda ölen ya da yaralananın olmaması yüreklere su serpti.

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